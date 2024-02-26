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03:44, 26 февраля 2024Мир

В Испании рассказали о трудностях перебежчика Кузьминова с жильем

РИА: перебежчик Кузьминов мог арендовать квартиру в Испании по серой схеме

Фото: Eva Manez / Reuters

Испанский риэлтор Ана Мария усомнилась в способности летчика-перебежчика Максима Кузьминова купить жилье в городе Вильяхойоса в Аликанте. Об этом она рассказала РИА Новости.

Эксперт указала, что приобретение жилья в королевстве является очень долгим процессом, и «бюрократы при всем желании не смогли бы все так быстро оформить». Скорее всего, пояснила она, Кузьминов снимал квартиру, причем арендовать ее он мог только через взятку или при содействии неких «знакомых», поскольку у него не было рабочего контракта или официальной декларации о доходах.

Агент по недвижимости также рассказала, что месячная аренда квартиры в том районе обходится жильцам в сумму около 1000 евро в месяц. Кроме того, для заселения обычно надо внести залог за два месяца и комиссию агентству в размере месячной платы.

23 февраля газета Pais узнала, что Кузьминов получил поддельные документы от властей Испании. «Монклоа (резиденция премьера Испании — прим. «Ленты.ру») выдал ему фальшивые документы, но не защиту», — говорится в публикации. При этом не уточняется, о каких именно документах идет речь.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал на Украину вертолет Ми-8, на борту которого также находились штурман и техник, которые не знали о намерениях летчика. По прибытии на Украину, по словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться.

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      Марина Совина
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