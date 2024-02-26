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01:47, 26 февраля 2024Мир

В Конгрессе заявили о планах демократов разыграть карту «вмешательства России»

Конгрессвумен Грин: демократы планируют разыграть карту «вмешательства России»
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Cheney Orr / Reuters

Сторонники главы США Джо Байдена планируют разыграть карту «вмешательства России» перед президентскими выборами, заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, сторонники американского лидера готовятся объявить импичмент бывшему президенту страны Дональду Трампу после его победы на выборах. «Все, кто просто печется об Америке, американском народе и трудовых американских налоговых долларах, будьте готовы к тому, что вас назовут "русскими бла-бла-бла"», — заявила Грин.

Она утверждает, что демократы будут обвинять в поддержке России тех, кто не хочет выделять средства Украине. При этом, подчеркнула политик, республиканцы всего лишь выступают против того, чтобы «оплачивать войны ЦРУ».

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии у Вашингтона доказательств о якобы планах России вмешаться в предстоящие президентские выборы в стране. Однако, по его словам, «конечно же, имеются опасения».

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      Марина Совина
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