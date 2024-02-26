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13:24, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Кремле захотели прояснить слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ

Песков: РФ будет прояснять с Арменией слова Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Москва будет прояснять с Ереваном слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ к настоящему моменту не появилось. «Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами. Конечно же, мы будем прояснять», — заявил он. Представитель Кремля также отметил, что режима замороженного членства в ОДКБ, о котором высказался глава армянского правительства, не существует.

Ранее Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в ОДКБ. При этом он указал на невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении Армении. Как уточнил Песков, Ереван пока не направлял официальных разъяснений Москве по поводу приостановки участия в организации.

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