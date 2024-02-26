В Крыму спасли застрявшую в горах группу туристов

Сотрудники МЧС Республики Крым спасли застрявших в горах Бахчисарая туристов

В горах Крыма спасли туристов, которые застряли в труднодоступном участке и не могли спуститься вниз. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС по республике Крым.

Отмечается, что инцидент произошел в Бахчисарайском районе недалеко от села Соколиное. Вечером 25 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что вблизи туристическо-оздоровительного комплекса «Орлиный залет» находится группа путешественников, которым требуется помощь.

К ним направилась группа из пяти спасателей, в итоге пострадавших нашли и помогли им спуститься. Как уточнили в МЧС, медицинская помощь туристам не понадобилась.

При этом в пресс-службе напомнили о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов, чтобы поисково-спасательная служба могла подготовить их к походу.

Ранее в феврале группа альпинистов запросила помощь спасателей на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров. В итоге сотрудники МЧС помогли путешественникам спуститься с 3850 метров на станцию Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи.