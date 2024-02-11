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00:13, 11 февраля 2024Путешествия

Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей

МЧС: застрявших на Эльбрусе альпинистов эвакуировали на высоту 3850 метров

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Группа альпинистов из двух человек на горе Эльбрус запросила помощь спасателей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии в Telegram.

Уточняется, что альпинисты застряли на высоте пять тысяч метров. На помощь им выдвинулись 9 человек и 2 единицы техники. В 23:34 поисково-спасательные работы завершились, альпинистам помогли спуститься до 3850 метров на станцию Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи.

По данным ТАСС, группа состояла из гида из Казахстана и россиянки.

В мае 2023 года шесть туристов из Белоруссии пропали без вести на горе Эльбрус. Сообщалось, что группа альпинистов не зарегистрировала маршрут заранее. Путешественники поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь. Позднее туристов эвакуировали на высоту 2600 метров

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      Марина Совина
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