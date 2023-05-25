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09:59, 25 мая 2023Путешествия

Стала известна судьба пропавших на Эльбрусе белорусов

МЧС Белоруссии: пропавших на Эльбрусе туристов эвакуировали на высоту 2600 метров

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Белорусских туристов, которые пропали на Эльбрусе, нашли и эвакуировали на безопасную высоту. О судьбе альпинистов сообщили в МЧС Белоруссии, передает ТАСС.

Как сообщил источник, вертолет МЧС России двумя рейсами доставил путешественников на высоту 2600 метров. Оттуда на автомобильном транспорте их доставят в ближайшую деревню.

Ранее стало известно о пропаже шести белорусов на горе Эльбрус во время восхождения. Сообщалось, что группа альпинистов не зарегистрировала маршрут заранее. Путешественники поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь.

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Марк Успенский
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