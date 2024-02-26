В МИД отреагировали на статью о сети шпионских баз ЦРУ на Украине

Захарова заявила о роли наводчиков ЦРУ в ракетных ударах ВСУ по силам РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на статью The New York Times о причастности ЦРУ к событиям на Украине после 2014 года. Об этом она рассказала «Известиям».

Дипломат указала, что Москва неоднократно за последние годы указывала на факт размещения спецслужб США, Британии и НАТО на территориях Украины. Она напомнила, что офицеры западных разведок фактически работали наводчиками, предоставляя координаты и данные Вооруженным силам Украины (ВСУ), по которым проводились обстрелы из поставок вооружений по линии НАТО.

Также Захарова согласилась с информацией, что ЦРУ помогало Киеву подготовить новое поколение киевских шпионов и боевиков.

25 февраля NYT написала, что после Евромайдана на Украине в 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации. В частности, на этих базах готовили элитный украинский спецназ под названием «Отряд 2245», он захватывал российские дроны и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их реверс-инжиниринг и взломать московские системы шифрования.