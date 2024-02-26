В Петербурге мигранты избили соседку по коммуналке за отказ прислуживать им

В Петербурге мигранты избили женщину после отказа убирать за ними

В Петербурге мигранты избили соседку по коммуналке за отказ убирать за ними. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, приезжие мужчина и женщина поставили пенсионерке условие, согласно которому россиянка должна была их обслуживать. В ином случае они пообещали, что «не дадут ей спокойно жить». Получив отказ, пара напала на пенсионерку и избила: мужчина нанес удары в грудь, в это время его спутница разбила горожанке губу.

Пострадавшая зафиксировала побои и обратилась за помощью к общественникам. Выяснилось, что мигранты живут в квартире без договора аренды. Помимо этого, мужчина был без регистрации, он также не встал на воинский учет, отметили в «Русской общине». В сложившейся ситуации разбираются правоохранители.

Ранее в Челябинске родители учеников пожаловались на детей мигрантов, избивающих одноклассников. По словам матери одного из учеников, ее сына запугали до такой степени, что он всю перемену боялся отходить от учительницы. После одного из нанесенных мальчику ударов его увезли на автомобиле скорой помощи.