В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

Сенатор Карасин: украинский конфликт может измениться из-за военных НАТО

Если слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки западных военных на Украину окажутся правдой, возникнет риск перехода конфликта в новое качество, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он подчеркнул, что конфликт приобретет международные масштабы.

«Если то, что говорит Фицо, — правда, то это будет новое качество конфликта, он достигнет международных масштабов, страны Евросоюза и НАТО должны это понимать. Очень надеюсь, что этого не произойдет, но здравомыслие может подвести наших западных соседей», — сказал Карасин.

Он напомнил, что, хотя сообщения об иностранных военнослужащих на Украине и поступают, официально западные страны заявляют о неучастии военных НАТО в конфликте.

«Если это изменится, происходящее на Украине превратится в международный конфликт большого масштаба», — заключил политик.

Ранее Фицо заявил, что отправка военных на Украину лишь приведет к эскалации конфликта, а не позволит добиться от российской стороны уступок. Он также подчеркнул, что Словакия не будет отправлять своих военных.