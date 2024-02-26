В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину
Если слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки западных военных на Украину окажутся правдой, возникнет риск перехода конфликта в новое качество, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он подчеркнул, что конфликт приобретет международные масштабы.
«Если то, что говорит Фицо, — правда, то это будет новое качество конфликта, он достигнет международных масштабов, страны Евросоюза и НАТО должны это понимать. Очень надеюсь, что этого не произойдет, но здравомыслие может подвести наших западных соседей», — сказал Карасин.
Он напомнил, что, хотя сообщения об иностранных военнослужащих на Украине и поступают, официально западные страны заявляют о неучастии военных НАТО в конфликте.
«Если это изменится, происходящее на Украине превратится в международный конфликт большого масштаба», — заключил политик.
Ранее Фицо заявил, что отправка военных на Украину лишь приведет к эскалации конфликта, а не позволит добиться от российской стороны уступок. Он также подчеркнул, что Словакия не будет отправлять своих военных.