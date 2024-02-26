В России пропавшую школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.

15-летнюю девочку искали около недели. В последний раз ее видели вечером 19 февраля в Новосибирске. После поступившей в органы МВД России информации ребенка нашли в Подмосковье. Расстояние от Новосибирска до границ Московской области составляет более чем две с половиной тысячи километров.

Сейчас решается вопрос о передаче девочки законным представителям, добавил собеседник агентства.

Ранее была найдена пропавшая в 2015-м году школьница из Ленобласти. Ее нашли в лагере боевиков. Россиянка покинула страну, вылетев в Турцию, откуда переправилась в Сирию. Там она изменила свои данные и вступила в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).