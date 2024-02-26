Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 26 февраля 2024Россия

В России пропавшую школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.

15-летнюю девочку искали около недели. В последний раз ее видели вечером 19 февраля в Новосибирске. После поступившей в органы МВД России информации ребенка нашли в Подмосковье. Расстояние от Новосибирска до границ Московской области составляет более чем две с половиной тысячи километров.

Сейчас решается вопрос о передаче девочки законным представителям, добавил собеседник агентства.

Ранее была найдена пропавшая в 2015-м году школьница из Ленобласти. Ее нашли в лагере боевиков. Россиянка покинула страну, вылетев в Турцию, откуда переправилась в Сирию. Там она изменила свои данные и вступила в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании сообщили о новых деталях по делу перебежчика Кузьминова. В его районе убили еще одного гражданина России

      В России пропавшую школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

      Российский военный получил срок за самоволку и хищение денег у сослуживца

      Россияне резко увеличили траты на заказ продуктов

      Россияне стали дольше продавать «вторичку»

      Байден созвал лидеров Конгресса США для обсуждения Украины

      Во Франции захотели скрыть впечатление о развале на Украине

      Россиянкам перечислили действенные способы повысить либидо

      Рогов заявил о существенном занижении Зеленским потерь ВСУ и привел свои цифры

      Отец Кузьминова рассказал о большей жалости к сослуживцам перебежчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше