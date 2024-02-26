В России усилят контроль за крупными должниками по налогам

«Известия»: контроль за россиянами с налоговым долгом свыше 50 млн рублей усилят

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет ежемесячно получать от территориальных органов ведомства информацию о наличии задолженностей, превышающих 50 миллионов рублей, узнали «Известия».

По данным журналистов, реализация меры, которая коснется всех должников кроме находящихся в стадии банкротства, должна привести не только к усилению контроля ради более своевременных взысканий, но и к выявлению пострадавших от санкций и нуждающихся в господдержке.

По словам адвоката Игоря Апостола, включение должников в соответствующий список станет сигналом плательщикам о том, что об их задолженности известно на федеральном уровне. Процесс сбора информации станет более систематизированным, снизится влияние человеческого фактора, добавляет партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов, согласно оценке которого случаи возникновения задолженности более указанной суммы нередки. В Москве, например, выездные налоговые проверки сейчас стараются не назначать, если нет потенциала для доначисления 30 миллионов и более, поделился юрист. При этом, не исключается, что усиление контроля за крупными должниками на фоне трудностей многих компаний из-за высоких процентных ставок и сжатия рынка, может привести к увеличению числа банкротств, считает Ярослав Кабаков из компании «Финам».

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов пообещал российскому бюджету резкий рост налоговых поступлений, который должен составить в 2024 году 14 процентов. Чиновник объяснил, что добиться этой «амбициозной цели» планируется без повышения налогов, за счет «упора на администрирование».