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13:41, 26 февраля 2024Среда обитания

В российском городе пообещали избавиться от рекордных снеговиков

Власти Архангельска пообещали убрать 84 рекордных снеговика

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Власти Архангельска пообещали убрать рекордных снеговиков, начавших таять из-за потепления. Об этом сообщает издание «Подъем».

Накануне на набережной в Архангельске россияне слепили 84 фигуры и выстроили их в форме цифры 440 в честь юбилея города. Акция попала в Книгу рекордов России за самое большое число снеговиков на одной площадке. На следующий день температура воздуха прогрелась до плюс шесть градусов, из-за чего внешний вид снеговиков начал портиться.

«Мы их сегодня убирать будем, конечно. Там зрелище-то», — заявили в местной мэрии. Власти города отметили, что знали о потеплении, но не могли перенести мероприятие. Погода оказалась аномально теплой для региона.

Ранее в районе Преображенское в Москве заметили пугающих снеговиков. Одна из фигур, вылепленных на деревьях, напоминает морду козла с рогами, выполненными из тонких веток, а другая — лицо Деда Мороза.

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      Александра Качан
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