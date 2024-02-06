Среда обитания
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11:58, 6 февраля 2024Среда обитания

В Москве нашли пугающих снеговиков

В столице обнаружили снеговиков в виде привидения и головы козла
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

В Москве в районе Преображенское обнаружили необычных снеговиков. Фотографиями творений москвичей поделился Telegram-канал «Москва 125».

На одной из фотографий видно, что жители столицы вылепили из снега голову козла на стволе дерева. Из головы скульптуры торчат ветки. Другая расположившаяся на дереве скульптура изображает лицо Деда Мороза.

Между двух стволов другого дерева оказалось изваяние в виде привидения. На другом москвичи вылепили большого осьминога. Также были обнаружены две фигуры снеговиков, изображающих мягкие игрушки в виде медведей. Скульптура большего размера оказалась ближе к земле, снеговик поменьше расположился на стволе дерева.

Ранее жители Екатеринбурга начали массово создавать из выпавшего снега пенисы. В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов предложил авторам скульптур выбить татуировки с изображением пенисов на лбу.

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      Мария Черкасова
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