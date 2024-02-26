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09:08, 26 февраля 2024Россия

В российском городе водитель автобуса высадил ребенка с билетом в мороз

В Кемерово водитель автобуса высадил оплатившего проезд ребенка в мороз

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В Кемерово водитель рейсового автобуса высадил в мороз 12-летнего ребенка, несмотря на наличие билета. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета (СК) России в Telegram.

Инцидент произошел 21 февраля из-за того, что у мальчика не было справки из школы, подтверждающей право на проезд по детскому билету. Ребенок был вынужден добираться до дома пешком. Разница между обычным и льготным билетом составила пять рублей.

Сейчас в Кузбассе стоит аномальный мороз, столбики термометров опускались до минус 40 градусов.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В России с марта 2021 года действует закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью.

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      Марина Совина
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