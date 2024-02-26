В российской библиотеке извинились за стриптиз-поздравление с 23 февраля

Сотрудники северодвинской библиотеки извинились за стриптиз с 23 февраля

В Северодвинске сотрудники библиотеки извинились за стриптиз-представление мужчинам на 23 февраля. Об этом сообщает сетевое издание «Архангельск Онлайн».

Ранее сообщество «Северодвинск LIFE» во «ВКонтакте» опубликовало снятый в библиотеке видеоролик. На нем ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами.

Коллектив библиотеки признал неуместным такое поздравление. Сотрудник, обращение которого опубликовало российское издание, заявила, что в момент танца читателей в зале не было, а все присутствовавшие в нем мужчины являются сотрудниками. «Мы еще раз приносим извинения, что видео задело ваши чувства, и надеемся на понимание», — сказали в библиотеке.

Ранее чиновника из Тверской области уволили из-за вечеринки с участием куклы-стриптизера. Попавший на видео танец так же, как и стриптиз перед северодвинскими библиотекарями, был исполнен под песню Sex Bomb британского певца Тома Джонса.