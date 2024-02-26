В сети восхитились внешностью «ангела» Victoria's Secret в бикини

Венгерская топ-модель Барбара Палвин показала фигуру в откровенном купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя манекенщица предстала перед камерой, позируя у стены и вазы с растением в черном бикини бренда ViX. Комплект включал в себя топ на тонких бретелях с фигурными чашками и трусы на завязках и с заниженной талией. Также знаменитость дополнила образ коричневыми мюлями на каблуках и золотистыми украшениями.

Поклонники оценили внешний вид «ангела» Victoria's Secret в комментариях. «Твоя красота могла бы убить», «Прекрасна настолько, что у меня нет слов», «Ты совершенство», «Богиня», — отметили юзеры.

Ранее в феврале известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фанатам фото топлес. 58-летняя манекенщица снялась в укороченном черном пальто, которое распахнула, показав обнаженную грудь.