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13:49, 26 февраля 2024Мир

В США высказались о «сыгравшей ставке» Путина

Бывший сотрудник ЦРУ Холл: последние пару недель были очень хорошими для Путина

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Бывший глава оперативного управления ЦРУ Стивен Холл заявил, что последние пару недель были очень хорошими для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает CNN.

По мнению Холла, ставка российского президента на усталость Западных стран от конфликта на Украине сыграла.

Бывший сотрудник ЦРУ также добавил, что Запад должен «доказать» Владимиру Путину, что он ошибается.

Ранее 26 февраля глава Министертва иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также сделал резкое заявление в адрес российского лидера. Он отметил, что Западные страны «должны доказать» президенту России, что он «неправ» по поводу Украины.

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      Лина Пивоварова
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