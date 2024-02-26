В Верховной Раде назвали число правок к законопроекту о мобилизации

Депутат Рады Железняк: к закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок

Депутаты Верховной Рады Украины подали более четырех тысяч правок к проекту закона о мобилизации. Число замечаний к документу назвал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, всего депутаты Рады сделали 4195 правок, из которых 40 парламентарий подал сам. Он отметил, что перед вторым чтением их рассмотрит профильный комитет украинского парламента.

Железняк также сообщил, что в лучшем случае рассмотрение законопроекта в Верховной Раде начнется 6 марта. При этом он подчеркнул, что из-за большого количества правок процесс может затянуться на несколько дней.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине приняли в первом чтении 7 февраля. За принятие законопроекта на заседании Рады было отдано 243 голоса, из которых большая часть принадлежала депутатам от партии «Слуга народа».