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13:45, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Верховной Раде назвали число правок к законопроекту о мобилизации

Депутат Рады Железняк: к закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады Украины подали более четырех тысяч правок к проекту закона о мобилизации. Число замечаний к документу назвал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, всего депутаты Рады сделали 4195 правок, из которых 40 парламентарий подал сам. Он отметил, что перед вторым чтением их рассмотрит профильный комитет украинского парламента.

Железняк также сообщил, что в лучшем случае рассмотрение законопроекта в Верховной Раде начнется 6 марта. При этом он подчеркнул, что из-за большого количества правок процесс может затянуться на несколько дней.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине приняли в первом чтении 7 февраля. За принятие законопроекта на заседании Рады было отдано 243 голоса, из которых большая часть принадлежала депутатам от партии «Слуга народа».

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      Александр Курбатов
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