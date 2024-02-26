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09:11, 26 февраля 2024Мир

В Южной Корее усилят борьбу с обходом санкций против России

Yonhap: Южная Корея усилит борьбу с обходом санкций против России

Фото: Ahn Young-joon / AP

Власти Южной Кореи усилят борьбу с обходом санкций против России и Белоруссии и будут жестче контролировать экспорт в данные страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли Республики Корея.

«Министерство планирует вместе с профильными органами усилить борьбу с нелегальным экспортом товаров, на которые нужно получить разрешение в соответствии с изменениями, вступившими в силу 24 февраля и расширившими список такой продукции», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что 23 февраля США инициировали расследование против одной из южнокорейских компаний. Она подозревается в связях с Россией, в том числе в возможных поставках чипов, необходимых для производства дронов.

Ранее стало известно о планах Южной Кореи ужесточить запрет на поставки автомобилей в Россию. В частности, Сеул хочет осложнить поставку автомобилей с пробегом.

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      Максим Габриелян
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