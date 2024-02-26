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21:55, 26 февраля 2024Мир

Венграм на Украине разослали угрозы и требования покинуть страну

ТСН: проживающие в Закарпатье венгры начали получать сообщения с угрозами

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Проживающие в Закарпатье граждане Украины венгерского происхождения начали получать письма с угрозами и призывами убираться из страны. Об этом информирует телеканал ТСН.

«В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины», — сказано в заявлении.

Журналисты предположили, что сообщения рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь. Письма, как уточняется, поступают с номеров мобильных операторов Киргизии, Казахстана. Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного к двухлетней годовщине конфликта на Украине.

Помимо этого, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном конфликте. Он отметил, что ситуацию необходимо разрешить дипломатическим путем, так как сколько оружия и военной помощи Киеву ни передал бы Запад, он не способен победить Москву.

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      Марина Совина
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