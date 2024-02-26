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08:35, 26 февраля 2024Мир

Во Франции захотели скрыть впечатление о развале на Украине

France 24: ЕС должен опровергнуть мысль, что на Украине все разваливается

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Европейский союз (ЕС) проведет во Франции конференцию по военной помощи Украине, так как хочет опровергнуть мысль, «что дела на Украине разваливаются». Об этом сообщает агентство France 24 со ссылкой на источники.

«Встреча должна опровергнуть любое впечатление о том, что дела разваливаются после неудач Украины на поле боя. Даже если объявления о новой помощи не планируются, участники будут изучать способы делать дела лучше и решительнее», — приводит издание слова источника.

Авторы также отмечают, что событие необходимо для президента Франции Эммануэля Макрона. По их мнению, он видит себя «европейским защитником дела Украины» на фоне опасений Евросоюза по поводу помощи со стороны США. Также Макрон рассчитывает затронуть на встрече проблему большей стратегической автономии ЕС в международных делах.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал Россию главной угрозой для НАТО, сославшись на угрозу кибератак. При этом политик не привел конкретных примеров подобных инцидентов.

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      Максим Габриелян
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