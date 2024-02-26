Военный назвал цель тайного визита главы ЦРУ в Киев

Полковник Кошкин: глава ЦРУ Бернс посетил Киев на фоне остановки помощи от США

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Киев, чтобы подготовить украинские власти к тому, что текущий год станет годом на выносливость на фоне задержки американской помощи. Такое предположение высказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в интервью «Известиям».

По его словам, Бернс пытается заверить руководство Украины, что финансирование было лишь приостановлено, а не прекращено. «Он в основном старается успокоить руководство Киева о том, что Вашингтон не бросил, просто невозможно напрямую выбить деньги на Украину и сейчас разрабатывается план лоббирования», — отметил военный.