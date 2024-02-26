ВСУ подтвердили выход из Ласточкино

Спикер Сил обороны ВСУ Лиховий подтвердил выход украинской армии из Ласточкино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули поселок Ласточкино к западу от Авдеевки. Выход из населенного пункта подтвердил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий, передает Страна.ua в Telegram.

«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону», — заявил Лиховий.

Он уточнил, что оборонительная линия создана по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи с целью «не допустить дальнейшего продвижения» Российской армии.

Ранее, 24 февраля, украинские военные сообщили, что оставили позиции в Ласточкино, поскольку фланги ВСУ и маршруты снабжения оказались под угрозой.

