Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 26 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ подтвердили выход из Ласточкино

Спикер Сил обороны ВСУ Лиховий подтвердил выход украинской армии из Ласточкино

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули поселок Ласточкино к западу от Авдеевки. Выход из населенного пункта подтвердил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий, передает Страна.ua в Telegram.

«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону», — заявил Лиховий.

Он уточнил, что оборонительная линия создана по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи с целью «не допустить дальнейшего продвижения» Российской армии.

Ранее, 24 февраля, украинские военные сообщили, что оставили позиции в Ласточкино, поскольку фланги ВСУ и маршруты снабжения оказались под угрозой.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Пушилин уличил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ

      Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето 2024 года

      Один из ведущих производителей подъемных кранов ликвидировал российскую «дочку»

      Российские военные уничтожили украинский ЗРК стоимостью 300 миллионов долларов

      Китай предупредили о критическом ущербе из-за попыток спасти свой рынок

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      Жильцы дома в российском городе лишились сна из-за дыры в трубе

      Телескоп Уэбба зафиксировал уничтожение океанов воды

      На катке академии Плющенко обвалилась крыша

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше