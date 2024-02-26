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14:16, 26 февраля 2024Мир

Захарова ответила на резкие слова главы МИД Британии Кэмерона о Путине

Захарова: попытка Британии доказать неправоту Путина — это валяние дурака
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону следовало заявить о провале стратегического поражения России вместо попытки доказать Путину его неправоту насчет способности России одержать победу в специальной военной операции на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, ответив на резкие слова Кэмерона.

«Жаль, он не признался, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" — это monkey business (англ. "валяние дурака" — прим. «Ленты.ру»), любимое занятие английской бюрократии», — написала Захарова.

Ранее Кэмерон высказался в адрес Путина, заявив, что российского президента необходимо переубедить по вопросу Украины.

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      Елизавета Мытарева
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