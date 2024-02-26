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15:39, 26 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с премьером Болгарии

Зеленский и премьер Болгарии Денков провели переговоры в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков провели переговоры. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе», — говорится в публикации.

Зеленский назвал переговоры с Денковым продуктивными. Он поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Киева в Черном море по восстановлению судоходства.

26 февраля Денков и делегация болгарского правительства прибыли в Киев с рабочим визитом. Уточнялось, что с премьером прибыли министры юстиции, окружающей среды и энергетики — Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев. Кроме того, в Киев приехал Начальник штаба обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов.

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      Кристина Есикова
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