Премьер Болгарии прибыл на Украину

БНТ: премьер-министр Болгарии Денков прибыл в Киев с визитом

Делегация болгарского правительства во главе с премьер-министром республики Николаем Денковым прибыла в Киев с рабочим визитом, передает БНТ.

«Премьер-министр Николай Денков прибыл с визитом на Украину. В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики — Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что в Киев также прибыли Начальник штаба обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов и заместитель министра обороны республики Станимир Георгиев. О целях визита делегации не сообщается.

Ранее стало известно о задержках поставок бронетранспортеров из Болгарии на Украину. Согласно официальной позиции Софии, НАТО должна профинансировать транспортировку бронемашин.