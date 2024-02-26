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10:46, 26 февраля 2024Ценности

Зендея вышла в свет в платье с откровенными вырезами и без нижнего белья

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя артистка посетила очередную премьеру фильма «Дюна: Часть вторая», состоявшуюся в Нью-Йорке, США. Звезда кинокартины предстала перед камерами папарацци в белом платье в пол с длинными рукавами и объемным золотым декором на подоле. Кроме того, предмет гардероба французского бренда Stephane Rolland оказался оформлен вырезами, которые в том числе обнажали живот и бедра.

Знаменитость надела много колец, сделала макияж в естественной цветовой гамме, нанесла на ногти золотистый лак и распустила волосы.

Ранее в феврале Зендея и американский и французский актер Тимоти Шаламе появились в парных нарядах на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Сеуле, Южная Корея.

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      Карина Черных
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