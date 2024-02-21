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14:19, 21 февраля 2024Ценности

Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея и американский и французский актер Тимоти Шаламе появились в парных нарядах на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Сеуле, Южная Корея. Соответствующий материал публикует The Korea Herald.

Знаменитости предстали перед публикой в кожаных комбинезонах корейского бренда Juun.j с объемными рукавами и ремнем на талии. При этом артистка примерила розовый вариант изделия, дополнив образ остроносыми туфлями на каблуках в тон. В свою очередь, ее коллега надел бледно-голубой костюм и ботинки аналогичного оттенка.

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«Это замечательно — поддерживать здесь дизайнеров. Спасибо Juun.j за возможность носить их [костюмы]», — поблагодарил местную марку Шаламе.

Ранее в феврале Зендея пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне в обнажающем тело костюме робота. Она позировала в металлическом наряде с вырезами в районе груди, живота, спины, бедер и рук.

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      Алина Гостева
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