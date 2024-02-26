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18:47, 26 февраля 2024Из жизни

Женщина пропустила свою остановку и выпрыгнула из вагона метро на ходу

В США женщина проехала остановку и выпрыгнула из движущегося вагона метро

Фото: Unsplash

В США 35-летняя жительница Чикаго выпрыгнула на рельсы метро из движущегося поезда из-за того, что пропустила свою остановку. Об этом пишет CBS News.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 февраля. Неизвестная женщина попыталась открыть дверь вагона наземного метро на ходу. В результате она сначала упала на рельсы, а затем с них — на улицу. При этом пути в месте происшествия расположены примерно в шести метрах над землей. По словам очевидцев, вися на рельсах, женщина кричала, что проехала свою станцию.

Свидетель рассказал полиции, что она висела около минуты. При этом женщину заметил водитель пикапа снизу и предложил ей прыгать. «Она скользила, и он говорил ей: "Прыгай". А я такой: "Нет, не заставляй ее прыгать". А он мне: "Она же упадет"», — описал ситуацию мужчина.

В результате американка упала в кузов пикапа, который водитель подогнал к тому месту, где она висела. Женщину доставили в больницу с переломом ноги.

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      Антонина Черташ
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