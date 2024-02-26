Жильцы дома в российском городе лишились сна из-за дыры в трубе

Жилой дом в Челябинске несколько месяцев затапливает фекалиями

Жилой дом в Челябинске затопило нечистотами, проблему не могут устранить уже несколько месяцев. Об этом со ссылкой на руководителя регионального исполнительного комитета Общенародного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего сообщает URA.RU.

В первый раз подвал дома в российском городе, расположенного по адресу улица Машиностроителей, 33, залило фекалиями осенью 2023 года. Причиной инцидента стала дыра в канализационной трубе. В результате жильцы проблемного дома из-за коммунальной аварии не могут нормально спать и часто болеют. «Жить невозможно, дышать нечем. В управляющей компании отчитались, что все откачали и провели санобработку, а они их даже не видели», — отметил Рыжий. Он уточнил, что в доме проживают в основном пенсионеры, среди которых есть ветераны труда.

Жильцы пожаловались на то, что в УК сначала заявили об отсутствии дыры в трубе, а после того, как им продемонстрировали ее фото, ответили, что так и должно быть. «Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы побудить управляющую компанию выполнять работу и устранить неполадки с трубой», — сообщил Рыжий.

Ранее в феврале стало известно, что жители Первоуральска пригрозили искупать чиновников в нечистотах из-за засора канализации.