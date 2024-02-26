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18:05, 26 февраля 202469-я параллель

Жителей нескольких российских районов предупредили о падении обломков ракеты

Жителей Якутии предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Жителей нескольких районов Якутии предупредили, что их населенные пункты попадают в область падения обломков ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщает служба спасения Республики.

По данным портала, в опасной области оказываются следующие районы российского региона — Алданский, Вилюйский, Олекминский и Верхневилюйский. Как сообщили спасатели, жителям этих районов следует воздержаться от похода в лес, а также по возможности вовсе не покидать населенных пунктов. В свою очередь, служба спасения обеспечит безопасность россиян.

«Совместно с другими ведомствами запланированы допусковые, послепусковые экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющихся частей ракет-носителей», — сообщили в службе.

Известно, что пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный планируется 29 февраля в 08:43 по московскому времени. Ракета доставит спутник «Метеор-М», который предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве и получения информации с платформ сбора данных.

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      Марк Леонов
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