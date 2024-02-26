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17:10, 26 февраля 2024Наука и техника

«Союз» с «Метеором-М» установили на стартовый стол

«Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» установили на стартовый стол Восточного

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 установили на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный», — говорится в сообщении.

После установки «Союза» в вертикальное положение специалисты «Роскосмоса» продолжили ее подготовку к пуску, который наметили на 08:43 по московскому времени 29 февраля. «Метеор-М», который выведут на орбиту, предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве и получения информации с платформ сбора данных.

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В июне «Роскосмос» показал первые снимки с гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3. Аппарат, который запустили вместе с попутной нагрузкой из 24 российских и иностранных спутников, изучает природные ресурсы Земли, а также выполняет мониторинг климата и окружающей среды.

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      Даниил Иринин
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