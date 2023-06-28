«Роскосмос» показал первые снимки «Метеора-М» № 2-3

«Роскосмос» получил первые снимки со спутника «Метеор-М» № 2-3

«Роскосмос» получил первые снимки с гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3. Соответствующее фото госкорпорация показала в Telegram.

В подписи к снимку сообщается, что запущенный вчера вместе с попутной нагрузкой из 24 российских и иностранных космических аппаратов с космодрома Восточный спутник «будет изучать природные ресурсы Земли, мониторить климат и окружающую среду».

«На нем установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ», — добавили в госкорпорации.

Ранее генеральный директор Научно-производственной корпорации Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы Ильдар Халилюлин сообщил, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 планируется запустить в конце 2023 года.