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17:19, 28 июня 2023Наука и техника

«Роскосмос» показал первые снимки «Метеора-М» № 2-3

«Роскосмос» получил первые снимки со спутника «Метеор-М» № 2-3

Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» получил первые снимки с гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3. Соответствующее фото госкорпорация показала в Telegram.

В подписи к снимку сообщается, что запущенный вчера вместе с попутной нагрузкой из 24 российских и иностранных космических аппаратов с космодрома Восточный спутник «будет изучать природные ресурсы Земли, мониторить климат и окружающую среду».

«На нем установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ», — добавили в госкорпорации.

Ранее генеральный директор Научно-производственной корпорации Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы Ильдар Халилюлин сообщил, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 планируется запустить в конце 2023 года.

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    Иван Потапов
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