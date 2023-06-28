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12:57, 28 июня 2023Наука и техника

Названы сроки запуска спутника «Метеор-М» №2-4

Спутник «Метеор-М» №2-4 запустят в конце 2023 года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-4 планируется запустить в конце 2023 года. Соответствующие сроки назвал генеральный директор Научно-производственной корпорации Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы Ильдар Халилюлин. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы фактически восполняем группировку аппаратом №2-3. В перспективе у нас есть аппарат, который будет восполнять, — аппарат "Метеор" №2-4, запуск мы планируем в конце этого года», — сказал руководитель.

По его словам, космические аппараты №2-5 и №2-6 уже производятся. В будущем эти спутники заменят аппараты с истекающим сроком эксплуатации. «То есть серия восполняет те аппараты, которые были запущены ранее», — пояснил Халилюлин.

Сегодня, 27 июня, в 14:35 по московскому времени, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3.

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    Иван Потапов
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