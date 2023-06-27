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14:37, 27 июня 2023Наука и техника

С Восточного стартовал «Союз» с 43 спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск носителя состоялся в 14:35 по московскому времени. В качестве попутной нагрузки носитель выведет на околоземную орбиту еще 42 малых спутника.

В июне «Роскосмос» сообщил, что на космодроме Восточный собрана головная часть ракеты «Союз-2.1б», включающая разгонный блок «Фрегат» и 43 спутника.

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В том же месяце РИА Новости со ссылкой на Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида заметили, что Объединенные Арабские Эмираты запустят спутник PHI-Demo на российской ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

В июне ТАСС со ссылкой на Научно-производственное объединение машиностроения сообщил, что радиолокационный космический аппарат «Кондор-ФКА» запустили досрочно по просьбе «Роскосмоса» из-за непредвиденной ситуации со спутником «Метеор-М».

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    Иван Потапов
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