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18:40, 26 февраля 2024Среда обитания

Жители российского города пожаловались на стыд

Жители Новороссийска пожаловались на позорное состояние мемориала «Малая земля»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители Новороссийска в Краснодарском крае пожаловались на позорное состояние мемориала «Малая земля» после ремонта. Об этом сообщает издание «Подъем».

Недовольные рассказали о чувстве «обиды, досады и стыда» при взгляде на памятник. «Посмотрите на этот ужас, на этот позор самой стелы. А ведь в прошлом году был ремонт, и он должен был закончиться в августе ко дню города», — рассказал один из жителей российского города.

В минкультуры Краснодарского края заявили, что в октябре 2023 года был завершен проект по сохранению объекта культурного наследия стоимостью около восьми миллионов рублей, однако сами работы еще не начались. Ремонт обойдется в 535 миллионов рублей. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу, после будут приняты решения о сроках финансирования и выполнения работ.

В ведомстве добавили, что к настоящему моменту на объекте провели аварийные работы. Год назад из-за непогоды с монумента частично упала отделочная штукатурка.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина помочился на памятник «Медный всадник» и стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленника объявили в розыск.

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      Александра Качан
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