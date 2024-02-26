Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:31, 26 февраля 2024Ценности

Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето 2024 года

Парикмахер Аткин назвала локоны в виде спиралей самыми модными на лето 2024 года

Фото: Anastasia Belyakova / Shutterstock / Fotodom

Звездные парикмахеры Салли Хершбергер и Джен Аткин назвали самые модные прически на лето 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Harper's Bazaar.

В первую очередь эксперты обратили внимание на гладкие пучки, локоны в виде спиралей и боб с тупым срезом, который представляет собой прическу с укороченными на затылке и удлиненными у лица прядями. «После нескольких лет, когда многие люди решили отрастить волосы, это смотрится свежо», — отметила Аткин.

Кроме того, актуальными станут небрежные локоны, объемные кудри и растрепанные прически в стиле 1990-х годов. Вдобавок специалисты выделили детскую челку, которая очень полюбилась рэперше Лиззо и актрисе Лили Джеймс.

Среди прочего в список трендовых причесок попали косы в стиле бохо, суперкороткие стрижки и гладкие хвосты. Также собеседницы издания упомянули техники окрашивания, в частности малиновую брюнетку и платиновый блонд.

В январе трихолог и кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала россиянам постельное белье, которое улучшает качество волос и кожи. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица. По ее словам, этот материал не спутывает волосы и предохраняет от секущихся кончиков.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      В Верховной Раде назвали число правок к законопроекту о мобилизации

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Популярный комик рассказал о причинах ухода из КВН

      Европейцев призвали научиться жить без американского друга

      Нетаньяху соизмерил атаку 7 октября с двадцатью терактами 11 сентября в США

      В российском городе пообещали избавиться от рекордных снеговиков

      Погоня с задержанием укравших оборудование для майнинга россиян попала на видео

      Синоптик ответил на вопрос о сроках начала весны

      Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше