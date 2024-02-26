Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето 2024 года

Парикмахер Аткин назвала локоны в виде спиралей самыми модными на лето 2024 года

Звездные парикмахеры Салли Хершбергер и Джен Аткин назвали самые модные прически на лето 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Harper's Bazaar.

В первую очередь эксперты обратили внимание на гладкие пучки, локоны в виде спиралей и боб с тупым срезом, который представляет собой прическу с укороченными на затылке и удлиненными у лица прядями. «После нескольких лет, когда многие люди решили отрастить волосы, это смотрится свежо», — отметила Аткин.

Кроме того, актуальными станут небрежные локоны, объемные кудри и растрепанные прически в стиле 1990-х годов. Вдобавок специалисты выделили детскую челку, которая очень полюбилась рэперше Лиззо и актрисе Лили Джеймс.

Среди прочего в список трендовых причесок попали косы в стиле бохо, суперкороткие стрижки и гладкие хвосты. Также собеседницы издания упомянули техники окрашивания, в частности малиновую брюнетку и платиновый блонд.

В январе трихолог и кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала россиянам постельное белье, которое улучшает качество волос и кожи. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица. По ее словам, этот материал не спутывает волосы и предохраняет от секущихся кончиков.

