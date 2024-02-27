27 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России отмечают День Сил специальных операций и День Конституции Республики Ингушетия. В мире вспоминают о важности позитивного настроя и празднуют День оптимиста. Какие еще праздники выпадают на 27 февраля, кто из известных людей родился в этот день и на какие приметы стоит обратить внимание, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Сил специальных операций России

С 2015 года праздник ежегодно отмечают 27 февраля в соответствии с указом президента Владимира Путина. Торжество входит в число памятных дат Вооруженных сил России.

Дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 2014 году Россия по просьбе властей полуострова направила подразделения ССО в Крым, чтобы защитить местное население, в том числе при проведении референдума о вхождении в состав России.

День Конституции Республики Ингушетия

В 1993 году Ингушетия заявила о своем суверенитете в составе России. Дату праздника выбрали не просто так: Конституцию республики приняли 27 февраля 1994 года.

Конституция субъекта состоит из 11 глав и 114 статей. Закон обеспечивает соблюдение прав и свобод личностей, равенство людей разных национальностей и вероисповеданий, а также создает комфортные условия для экономического и социального развития республики.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день неправительственных организаций

Инициатива учреждения праздника принадлежит латвийскому уроженцу Великобритании Марцису Лиорсу Скадманису. Будучи студентом, он отметил важную роль неправительственных организаций в структуре гражданского общества.

В 2010 году идею поддержали на форуме НПО стран Балтийского региона. А 2012-м этому дню дали официальный статус.

Международный день оптимиста

Изначально отмечать День оптимиста предлагали 1 апреля — такую идею озвучили члены Американского клуба оптимистов, который появился в 1909 году. Они считали, что это поможет положить конец традиционным в День смеха розыгрышам.

Однако дата так и не закрепилась — в разных странах праздновали День оптимиста, когда хотели. При этом со временем во многих уголках мира праздник начали отмечать в одно время — 27 февраля.

Лучший способ отметить День оптимиста — встретиться с друзьями или родными, весело провести время и вдоволь посмеяться.

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Какие еще праздники отмечают в мире 27 февраля

Международный день белого медведя.

Всемирный день стерилизации домашних животных.

День доктора во Вьетнаме.

День Покемона.

День независимости Доминиканской Республики.

День хачапури в Грузии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти учителей Словенских — равноапостольных Мефодия и Кирилла

Святой равноапостольный Кирилл и его старший брат Мефодий родились в Македонии. Святой Кирилл получил хорошее образование, так как воспитывался вместе с сыном императора. В юношеском возрасте принял сан пресвитера, а чуть позднее преподавал в Константинополе философию.

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие церковные книги.

День памяти преподобного Марона, пустынника Сирийского

Выбрав для себя путь жизни без крова, преподобный Марон взошел на гору недалеко от города Антиохии, расположенного на территории современной Турции. Там он поселился в храме, который оставили язычники. В построенном рядом шалаше он исцелял больных и изгонял бесов силой молитвы.

Также святой основал много обителей, тем самым сделав угодными Богу многих иноков.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 февраля

День памяти Преподобного Авксентия.

День памяти Святого Рафаила, епископа Бруклинского.

Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора.

День памяти 12 греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.

День памяти священномученика Трифона Радонежского.

Приметы и традиции на 27 февраля

Солнечная погода — ждать крепких морозов до весны.

Поля со снегом — так и амбар с хлебом.

В этот день лучше не ссориться мужу с женой — мира в доме не будет целый год.

Не следует кормить птиц и животных собранными со стола крошками хлеба — в скором времени умрет кто-то из близких.

Кто родился 27 февраля

Франко Москино

Итальянский модельер родился в Италии в 1950 году. Окончив миланскую Академию изящных искусств, создавал иллюстрации журналов Harper`s Bazaar, Linea Italiana и других.

В 1983 году Франко зарегистрировал бренд Moschino Couture и основал компанию Moonshadow. Пока известные дизайнеры искали новый стиль, экспериментируя с формами, Москино высмеивал высокую моду. Так, например, на его пиджаке видна фраза «Дорогой жакет», а на поясе было написано «Талия, стоящая денег».

Также огромную популярность Москино принесли сумки с объемными буквами MOSCHINO.

Американский писатель и киносценарист родился в 1913 году в Бруклине в семье еврейских иммигрантов из России.

Написанную в 1936 году пьесу «Предайте мертвых земле» опубликовали в журнале «Новый мир». Это было началом литературной карьеры Ирвина. Произведение тогда принесло успех писателю как в США, так и в СССР. Через год пьеса была поставлена в Бродвейском театре в Нью-Йорке.

В 1950 году Шоу покинул США и жил в Европе в течение 25 лет, где продолжил заниматься писательской деятельностью.

Фото: George Brich / AP Photo

Кто еще родился 27 февраля