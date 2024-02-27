Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 27 февраля 2024Россия

43-летний петербуржец попал в больницу с раной в интимном месте

«Фонтанка»: петербуржец попал в больницу с резаной раной в области ануса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 43-летнего мужчину госпитализировали с перекрестка Суздальского проспекта и Выборгского шоссе с раной в интимном месте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 27 февраля горожанин попал в Елизаветинскую больницу. У него диагностировали резаную рану в области ануса.

Пострадавший пояснил, что нанес себе увечье сам. Какого эффекта он ожидал, неизвестно. Медики оценивают его состояние как тяжелое, выяснила «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что ревнивая супруга случайно оставила жителя Москвы без полового органа. Заподозрив мужчину в измене, жительница столицы надела на него пояс верности и выбросила ключ.

Вскоре пенис москвича начал опухать, затем надулся и стал багровым. Открыть замок без ключа не получилось, найти его — тоже. Испуганные москвичи отправились за помощью в одну из клиник. Операция прошла успешно.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Раскрыт гонорар Ливанова за роль Шерлока Холмса

      Олимпийская чемпионка пожаловалась на питание на спортивной базе в России

      Больной раком король Карл III обратился за помощью к православному монаху

      Стало известно об усилении ВСУ линии обороны

      Путин оценил борьбу русофилов против изоляции России

      В российском городе тракторному ковшу нашли новое предназначение

      Дочери Шукшина решили судиться за произведения отца

      Сжегшего Коран Никиту Журавеля осудили на 3,5 года

      Полицейские начали розыск 18-летнего россиянина с ружьем отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше