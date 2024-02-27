43-летний петербуржец попал в больницу с раной в интимном месте

«Фонтанка»: петербуржец попал в больницу с резаной раной в области ануса

В Санкт-Петербурге 43-летнего мужчину госпитализировали с перекрестка Суздальского проспекта и Выборгского шоссе с раной в интимном месте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 27 февраля горожанин попал в Елизаветинскую больницу. У него диагностировали резаную рану в области ануса.

Пострадавший пояснил, что нанес себе увечье сам. Какого эффекта он ожидал, неизвестно. Медики оценивают его состояние как тяжелое, выяснила «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что ревнивая супруга случайно оставила жителя Москвы без полового органа. Заподозрив мужчину в измене, жительница столицы надела на него пояс верности и выбросила ключ.

Вскоре пенис москвича начал опухать, затем надулся и стал багровым. Открыть замок без ключа не получилось, найти его — тоже. Испуганные москвичи отправились за помощью в одну из клиник. Операция прошла успешно.