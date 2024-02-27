Агата Муцениеце захотела купить квартиру для детей

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ищет квартиру для детей в Новой Москве

Российская актриса латышского происхождения Агата Муцениеце решила купить квартиру для детей. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка, приехавшая в свой загородный дом, рассказала поклонникам, что планирует обеспечить недвижимостью своих детей и в связи с этим ищет квартиру в Новой Москве.

«Поймала себя на мысли, что мне вообще хочется, чтобы у моих детей тоже была какая-то подложка в плане того, чтобы у каждого было место жительства. Я говорю к тому, что я задумалась о том, что мне хочется, наверное, приобрести какую-то загородную недвижимость. Так как дом у меня есть, мне как будто бы хочется купить квартиру за Москвой — в Новой Москве, например. Потому что я понимаю, что очень хочется свежий воздух, очень хочется выходить гулять и слышать птичек, чтобы куча деревьев вокруг была, но чтобы вся инфраструктура была под рукой. Чтобы все было: и помещение хорошее, и хорошие квартиры, и классные новостройки», — высказала свои пожелания Муцениеце.

Помимо этого, важным для нее критерием стала близость школ. Звезда спросила у подписчиков совета, к каким локациям Новой Москвы ей стоит присмотреться.

Ранее в феврале о планах приобрести собственную квартиру заявил 16-летний актер из «Слова пацана» Ярослав Могильников.