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20:24, 27 февраля 2024Путешествия

Англичанин дважды попытался прорваться через границу России ради русской девушки

«Клопс»: англичанин попытался прорваться через границу России и попался

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Англичанин без визы и документов на машину дважды пытался прорваться через границу России ради русской девушки, с которой познакомился в сети. Об этом сообщает издание «Клопс».

Уточняется, что инцидент произошел ночью 23 февраля. 37-летний мужчина сделал это ради невесты, которая живет в Санкт-Петербурге, однако попался пограничникам на российско-польской границе. Вторая попытка проникнуть в РФ также оказалась неудачной: англичанин шел по проселочной дороге и наткнулся на пограничный отряд.

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Ранее российская туристка не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту Москвы из-за ошибки в загранпаспорте. В документе путешественницы была опечатка в названии региона рождения — в графе было написано «Хабакасия» вместо «Хакасия».

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      Зарина Дзагоева
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