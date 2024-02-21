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20:49, 21 февраля 2024Путешествия

Еще одну россиянку отказались пустить за границу из-за ошибки в загранпаспорте

Shot: россиянку не пустили в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российская туристка не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту Москвы из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в документе путешественницы была опечатка в названии региона рождения — в графе было написано «Хабакасия» вместо «Хакасия». В результате россиянку отказались пустить в Турцию.

Уточняется, что женщина получила паспорт еще в 2021 году. По ее словам, она уже ездила с ним за границу, но из-за ужесточения правил признания паспортов недействительными к опечатке отнеслись серьезнее.

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В России произошло уже несколько случаев, когда туристов не пускали в другие страны из-за опечаток в заграничных паспортах. Сообщения об этом стали поступать после того, как Госдума приняла закон, в котором прописаны конкретные условия признания загранпаспортов недействительными.

В МВД при этом опровергли слухи о массовости проблемы. Там заверили, что резкого увеличения потока жалоб не наблюдается.

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      Мария Борисова
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