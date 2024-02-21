В МВД опровергли слухи об ошибках в загранпаспортах россиян

В МВД России назвали слухами информацию об ошибках в загранпаспортах граждан

В Министерстве внутренних дел (МВД) России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах граждан страны, назвав ее слухами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит РИА Новости.

В ведомстве также подчеркнули, что резкого увеличения потока жалоб не наблюдается. «Данная информация не соответствует действительности», — заключила Волк.

В свою очередь, руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов заметил, что случаи изъятия загранпаспортов у россиян носят единичный характер, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах.

Проблемы возникали, в частности, из-за использования неверного шрифта, а также опечаток в паспортах старого образца, выданных в период с 2023 по 2024 год.