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16:38, 21 февраля 2024Путешествия

В МВД опровергли слухи об ошибках в загранпаспортах россиян

В МВД России назвали слухами информацию об ошибках в загранпаспортах граждан

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Министерстве внутренних дел (МВД) России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах граждан страны, назвав ее слухами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит РИА Новости.

В ведомстве также подчеркнули, что резкого увеличения потока жалоб не наблюдается. «Данная информация не соответствует действительности», — заключила Волк.

В свою очередь, руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов заметил, что случаи изъятия загранпаспортов у россиян носят единичный характер, передает ТАСС.

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Ранее стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах.

Проблемы возникали, в частности, из-за использования неверного шрифта, а также опечаток в паспортах старого образца, выданных в период с 2023 по 2024 год.

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      Зарина Дзагоева
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