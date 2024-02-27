Австралийский миллиардер направит миллионы долларов на помощь Украине

Миллиардер Форрест пожертвует Украине 3,3 млрд долларов на разминирование

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест решил направить Украине 3,3 миллиарда долларов на разминирование. Об этом сообщает телеканал 9News.

По информации канала, средства также направит бывшая супруга миллиардера Никола. Их фонд Minderoo Foundation направит 5 миллионов австралийских долларов (около 3,3 миллионов долларов) на разминирование в регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.