Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 27 февраля 2024Мир

Австралийский миллиардер направит миллионы долларов на помощь Украине

Миллиардер Форрест пожертвует Украине 3,3 млрд долларов на разминирование

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест решил направить Украине 3,3 миллиарда долларов на разминирование. Об этом сообщает телеканал 9News.

По информации канала, средства также направит бывшая супруга миллиардера Никола. Их фонд Minderoo Foundation направит 5 миллионов австралийских долларов (около 3,3 миллионов долларов) на разминирование в регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Созданы человеческие мини-сердца

      В Германии заявили о раздражении Шольца из-за дисбаланса в помощи Украине

      Французский депутат опротестовал возможную отправку западных войск на Украину

      В ДНР сообщили об уничтожении вооружения ВСУ под Авдеевкой

      Украина атаковала российский регион

      Австралийский миллиардер направит миллионы долларов на помощь Украине

      Мужчина выиграл лотерею и едва не потерял билет на миллионы рублей

      Россиянам назвали безопасные для покупки недвижимости страны

      В России предложили сделать кредиты дешевле для участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше