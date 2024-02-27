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00:41, 27 февраля 2024Из жизни

Женщина оставила полуторагодовалую дочь одну дома на десять дней ради отдыха

Женщина из США оставила 16-месячную дочь одну дома и уехала в отпуск
Kristel Candelario

Kristel Candelario. Фото: Cuyahoga County Police

В США женщина признала себя виновной в том, что оставила полуторагодовалую дочь одну дома и уехала отдыхать на десять дней. Об этом сообщает People.

32-летняя Кристель Канделарио бросила дочь Джейлин без присмотра и своем доме в городе Кливленд, штат Огайо, 6 июня 2023 года. Американка отправилась в отпуск. Она побывала в Чикаго, штат Мичиган, а также в Пуэрто-Рико.

Вернувшись домой после отдыха 16 июня, мать обнаружила девочку без признаков жизни и вызвала экстренные службы. Врачи не смогли помочь 16-месячному ребенку. Следствие установило, что Джейлин была сильно обезвожена. Девочку нашли в детском манеже на одеяле, испачканном нечистотами. 17 июня Канделарио арестовали.

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«Это одно из тех поистине невообразимых дел, которые останутся в моей памяти на долгие годы. Наша работа как прокуроров — говорить от имени пострадавших. Сегодня мы говорили от имени 16-месячной Джейлин Канделарио, которой больше нет с нами из-за эгоизма ее матери», — заявил прокурор Майкл О’Мэлли после признания женщины виновной.

Окончательный приговор Канделарио будет вынесен 18 марта. По законам штата Огайо ей грозит пожизненное заключение.

В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от детей ради побега в другой город с любовником. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына оставила в общежитии школы.

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      Никита Савин
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