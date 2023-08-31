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02:00, 31 августа 2023Из жизни

Женщина продала дочь и бросила сына ради побега с возлюбленным

News9Live: в Индии женщина продала 14-летнюю дочь ради жизни с возлюбленным

Фото: Ayrus Hill / Unsplash

В Индии жительница штата Бихар решила избавиться от детей ради жизни с новым возлюбленным. Об этом сообщает News9Live.

Женщина потеряла мужа в 2021 году, но вскоре встретила мужчину, с которым у нее завязались романтические отношения. Однако новый избранник не пожелал взять на себя заботу о ее 14-летней дочери и сыне-школьнике.

Тогда, согласно данным полиции, индианка решила бросить детей и совершить побег с возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы. Об этом стало известно, после того как администрация учебного заведения уведомила родственников мальчика о задолженности по оплате проживания.

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В итоге ребенка забрал дедушка. Купивший девочку бизнесмен и посредник, организовавший сделку, были задержаны полицией. В данный момент ведутся поиски сбежавшей матери и ее любовника.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали пару, которая продала ребенка, чтобы купить iPhone. Жители деревни Баракпор решили приобрести дорогой смартфон и заняться созданием коротких видео для социальных сетей.

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    Никита Савин
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