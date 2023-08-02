Пара продала ребенка ради смартфона и славы

The Indian Express: пара продала восьмимесячного сына, чтобы купить iPhone

В Индии арестована пара, которая продала ребенка, чтобы купить iPhone. Об инциденте сообщает The Indian Express.

Жители деревни Баракпор в Западной Бенгалии Джайдев Гош и его жена Сатхи продали своего восьмимесячного сына, потому что мечтали о славе. Они решили купить дорогой смартфон и заняться созданием коротких видео для социальных сетей. План провалился из-за внимательных соседей. Ребенок пропал в субботу, однако и через несколько дней родители не обратились в полицию с заявлением о пропаже. Когда живущие рядом селяне к тому же заметили у семьи дорогую покупку, они заподозрили неладное и обратились в полицию.

После допроса мать призналась, что им с мужем понадобились деньги, чтобы отправиться в путешествие по стране и по пути снимать контент для соцсетей. Чтобы заработать их, они решили продать мальчика жительнице соседней деревни Кхардах по имени Приянка Гош. У пары есть еще семилетняя дочь, которую родители также пытались продать, но не успели довести этот план до конца.

Всех участников сделки, кроме отца проданного ребенка, взяли под стражу. Мужчине удалось скрыться от полиции, и сейчас он находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в США женщина заподозрила сына в одержимости демонами и продала его незнакомцу. Через два дня после официального объявления об исчезновении ребенка она вместе с шестью оставшимися детьми и отчимом мальчика вылетели в Индию, где, предположительно, находятся до сих пор.

