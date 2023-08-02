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09:47, 2 августа 2023Из жизни

Пара продала ребенка ради смартфона и славы

The Indian Express: пара продала восьмимесячного сына, чтобы купить iPhone

Фото: Unsplash

В Индии арестована пара, которая продала ребенка, чтобы купить iPhone. Об инциденте сообщает The Indian Express.

Жители деревни Баракпор в Западной Бенгалии Джайдев Гош и его жена Сатхи продали своего восьмимесячного сына, потому что мечтали о славе. Они решили купить дорогой смартфон и заняться созданием коротких видео для социальных сетей. План провалился из-за внимательных соседей. Ребенок пропал в субботу, однако и через несколько дней родители не обратились в полицию с заявлением о пропаже. Когда живущие рядом селяне к тому же заметили у семьи дорогую покупку, они заподозрили неладное и обратились в полицию.

После допроса мать призналась, что им с мужем понадобились деньги, чтобы отправиться в путешествие по стране и по пути снимать контент для соцсетей. Чтобы заработать их, они решили продать мальчика жительнице соседней деревни Кхардах по имени Приянка Гош. У пары есть еще семилетняя дочь, которую родители также пытались продать, но не успели довести этот план до конца.

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Всех участников сделки, кроме отца проданного ребенка, взяли под стражу. Мужчине удалось скрыться от полиции, и сейчас он находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в США женщина заподозрила сына в одержимости демонами и продала его незнакомцу. Через два дня после официального объявления об исчезновении ребенка она вместе с шестью оставшимися детьми и отчимом мальчика вылетели в Индию, где, предположительно, находятся до сих пор.

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    Антонина Черташ
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