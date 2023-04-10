Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами

В США мать продала незнакомцу сына из-за его одержимости демонами

В США женщина заподозрила сына в одержимости демонами и продала его незнакомцу. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ноэль Родригес-Альварес появился на свет в октябре 2022 года. Медработники сразу обратили внимание, что ребенок выглядит больным и очень худым. 20 марта 2023 года работники социальных служб, которые навещали семью Родригесов, сообщили о его исчезновении.

Поиски ребенка, организованные полицией, продолжались несколько недель. В конце концов следствие пришло к выводу, что его, скорее всего, уже нет в живых. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются выяснить местонахождение тела.

Мать исчезнувшего мальчика, Синди Родригес-Сингх, сначала говорила полиции, что отправила сына к его отцу в Мексику. Запрос в Министерство национальной безопасности США показал, что ребенок с таким именем не пересекал границу.

Родственники женщины сообщили полиции, что она упоминала в разговоре, что продала сына какому-то человеку в сетевом супермаркете «Фиеста Маркет». Они также дали показания о том, что Родригес-Сингх плохо обращалась с ребенком и регулярно оставляла его без еды и воды. Женщина говорила, что он «одержим» и что «в нем живет демон».

Через два дня после официального объявления об исчезновении ребенка женщина вместе с шестью оставшимися детьми и отчимом мальчика вылетели в Индию, где предположительно находятся до сих пор. Власти работают над тем, чтобы экстрадировать пару в США, где они предстанут перед судом по обвинению в оставлении ребенка в опасной ситуации и жестоком обращении с детьми.

Ранее сообщалось о женщине из США, которая убила всю семью из-за угрозы выселения. Преступница застрелила сына, отца и мужа, ранила дочь, а позже покончила жизнь самоубийством.