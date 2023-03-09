Женщина убила свою семью из-за угрозы выселения на улицу

Fox 19: в США женщина расстреляла членов своей семьи из-за финансовых проблем

Тереза Кейн из штата Огайо, США, расстреляла членов своей семьи из-за угрозы выселения на улицу. Об этом сообщает Fox 19.

Женщина, ее муж, отец и двое детей с 2015 года жили в двухэтажном доме, купленном в ипотеку. В последнее время из-за финансовых проблем они задерживали выплаты по ипотеке, поэтому им грозило выселение.

Представители офиса шерифа уведомили женщину, что семье придется покинуть дом. Во время разговора Кейн вела себя спокойно и попросила дать ей время, чтобы собрать вещи. Когда через несколько часов помощники шерифа вернулись, она забежала внутрь и закрыла перед ними дверь. После этого в доме раздались звуки стрельбы. За 3,5 секунды женщина сделала пять выстрелов, убила супруга, отца и 13-летнего сына, тяжело ранила 20-летнюю дочь, а затем покончила с собой.

Полиция расследует убийства и проверяет, были ли у Кейн проблемы с психическим здоровьем. Судя по всему, женщина держала новость о выселении в секрете от семьи, так как их вещи не были собраны.

Раненую дочь женщины госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится в коме. Друзья и родственники девушки открыли сбор средств, чтобы покрыть расходы на ее лечение.

Ранее сообщалось, что жительница США убила неизлечимо больного супруга и была отпущена под залог. Как установило следствие, она застрелила мужчину по его просьбе.