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02:34, 6 марта 2023Из жизни

Пожилая женщина застрелила неизлечимо больного мужа по его просьбе

WOFL: в США застрелившую мужа по его просьбе женщину выпустили под залог

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В США жительница штата Флорида убила неизлечимо больного супруга и была отпущена под залог. Об этом сообщает WOFL.

76-летняя Эллен Гилланд совершила преступление в палате больницы в городе Дейтона-Бич. Как установило следствие, она застрелила своего 77-летнего мужа Джерри Гилланда по его просьбе. «Они обсуждали это и запланировали убийство примерно три недели назад. Они договорились, что если здоровье Джерри продолжит ухудшаться, то он хочет, чтобы Эллен покончила с этим», — говорит начальник полиции.

После убийства Гилланд собиралась покончить жизнь самоубийством, однако не смогла осуществить задуманное. Полиции потребовалось четыре часа, чтобы вывести пожилую женщину из палаты мужа и арестовать ее.

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Первоначально Гилланд было предъявлено обвинение в убийстве первой степени и отказано в освобождении под залог. Однако судья изменил обвинения женщины на содействие самоубийству, нападение при отягчающих обстоятельствах и нападение на сотрудника правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах.

Позже женщину освободили под залог в размере 150 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей). Гилланд будет находиться под надзором. Ей необходимо принимать лекарства, запрещено хранить и использовать огнестрельное оружие и посещать больницы, если в этом нет крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель Индии решил избавить парализованную жену от мучений и убил ее. Из-за болезни женщина весила около 20 килограммов и полностью зависела от родственников.

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Алиса Удовик
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